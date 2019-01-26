شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. "بودى" الاتصالات آخر صفقات الشتاء فى سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن معتز البطاوى، المشرف العام على الكرة بنادى سيراميكا كليوباترا، تعاقد ناديه مع عبد الرحمن بودى لاعب وسط المصرية للاتصالات، ليكون آخر صفقات الفريق فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونجح البطاوى فى إنهاء المفاوضات مع إدارة المصرية للاتصالات وشراء الستة أشهر المتبقية فى عقد اللاعب مع ناديه، وحصل بالفعل على الاستغناء الخاص به.

وقال البطاوى، إن بودى صفقة قوية لتدعيم خط وسط الفريق فى الدور الثانى من الدورى، مشيداً بإمكانات اللاعب الفنية والبدنية، حيث نال إعجاب رمضان السيد المدير الفنى للفريق.

وكان سيراميكا كليوباترا تعاقد مع أكثر من صفقة مميزة فى يناير الماضى، وهم كريم عباس ظهير أيسر غزل المحلة، ومحمد مجدي كريسبو الجناح المهاجم لنادي منتخب السويس، ومحمد عبد المنعم منعم لاعب حرس الحدود، وأحمد حسني هداف فريق الألومنيوم، وأحمد الشحات مدافع النصر للتعدين، وحمدي مسلم مدافع بورتو السويس، وسيف الخشاب ظهير ايسر فيكتوريا كولن الألماني، بالإضافة إلى المهاجم النيجيري ماناسي.