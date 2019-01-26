شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفض الاستعجال فى عودة حسام عاشور للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد محمود، طبيب الأهلى، إن حسام عاشور لاعب خط وسط الفريق يؤدى برنامجه التأهيلى بصورة طيبة للتعافى من الإصابة فى أنكل القدم، مؤكداً أن الجهاز الطبى لن يتعجل فى إعلان جاهزية اللاعب للعودة من جديد للتدريبات الجماعية والمباريات قبل التأكد تماماً من سلامته وتعافيه من الإصابة.

وأوضح طبيب الأهلى أن اللاعب سيخضع لفحص طبى دقيق للغاية بعد إنهاء برنامجه التأهيلى من أجل حسم جاهزية اللاعب للعودة من جديد للتدريبات الجماعية، خاصة أن الإصابة فى الأنكل تحتاج إلى التمهل من أجل التعافى منها بشكل جيد.