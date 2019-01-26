شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود يعود للقاهرة خلال ساعات ويؤدى برنامجا تأهيليا فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود محمد محمود، لاعب الأهلى، من ألمانيا خلال الساعات المقبلة لبدء تنفيذ برنامجه العلاجى والتأهيلى للتعافى من آثار جراحة الرباط الصليبى التى أجراها مؤخرًا فى ألمانيا.

ويعود محمد محمود وبرفقته برنامج تأهيل خاص وضعه الطبيب الذى أجرى له العملية الجراحية حتى يبدأ اللاعب تنفيذه من أجل التعافى من الإصابة.

ويشمل البرنامج التأهيلى مجموعة مختلفة ومتنوعة من الوحدات العلاجية والتأهيلية التى سيتم وضعها صمن جدول يلتزم اللاعب بتنفيذه فور العودة إلى القاهرة.

يذكر ان محمد محمود أجرى جراحة الرباط الصليبى مؤخرًا فى ألمانيا.