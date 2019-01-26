شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير وصلاح محسن جاهزان للمشاركة مع الأهلى أمام دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد محمود، طبيب الأهلى، أن سعد سمير وصلاح محسن لاعبى الفريق جاهزان لمباراة وادى دجلة، المحدد لها بعد غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة العشرين من مباريات الدورى الممتاز.

وأضاف أن سعد سمير تواجد فى قائمة الفريق بمباراة مصر المقاصة الأخيرة بعد تعافيه من الإصابة فى العضلة الخلفية، وتبقى مشاركته فى يد الجهاز الفنى بقيادة مارتن لاسارتى، مؤكداً أن هناك تمهلاً فى قرار الدفع باللاعبين العائدين من الإصابات.

وأوضح طبيب الأهلى أن صلاح محسن جاهز أيضاً بعد عودته للتدريبات الجماعية، وتبقى مشاركته أيضاً فى يد لاسارتى، مشيراً إلى أن الثنائي جيرالدو وهشام محمد انتظما فى التدريبات الجماعية أمس ويتم تجهيزهما فى الوقت الحالى للمرحلة المقبلة بعد للتعافى من الإصابة.