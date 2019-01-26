شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله السعيد على رادار الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى فى معسكر مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بالمنتخب الأول لكرة القدم أن استمرار تألق عبدالله السعيد لاعب بيراميدز سيدفع الجهازا لفنى لضمه خلال معسكر شهر مارس المقبل .

يخوض منتخب مصر مباراتين فى شهر مارس الأولى أمام النيجر أحد أيام 22 أو 23 أو 24 فى الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 والتى تأهل لها الفراعنة رسمياً، ثم ودية نيجيريا يوم 26.

نجح عبدالله السعيد فى إحراز هدف فى مرمى الأهلى فى اللقاء الذى شهد فوز بيراميدز 2 / 1 ، إلى جانب صناعته أكثر من هدف.

ووفقا للمصدر ، تفكير الجهاز الفني للمنتخب بقيادة خافيير أجيري فى ضم عبدالله السعيد بات واقع بعد المستوى المميز الذى ظهر عليه بخلاف إصابة محمد محمود لاعب الأهلى بالرباط الصليبي و الذى كان يتم تجهيزه لخلافة السعيد.