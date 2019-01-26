شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج منتخب مصر لكرة اليد اليوم قبل مواجهة أسبانيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض منتخب مصر لكرة اليد مواجهة هامة أمام نظيره الإسبانى فى السادسة و النصف مساء اليوم فى إطار تحديد المركزين السابع و الثامن فى كأس العالم بالدنمارك .
من جانبه أعلن مؤمن صفا رئيس بعثة منتخب مصر لكرة اليد فى كأس العالم عن برنامج المنتخب اليوم قبل مواجهة أسبانيا و الذى يتضمن تناول اللاعبين الإفطار ثم محاضرة فيديو فى تمام الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة يعقبها تناول وجبة الغذاء فى الثانية ظهرا ، على ان يمكث اللاعبين للراحة قبل التوجه إلى صالة المباراة .
يعول الجهاز الفنى للمنتخب فى هذه المباراة امال كبيرة على اللاعبين أصحاب الخبرات امثال أحمد الأحمر و إسلام حسن و محمد ممدوح هاشم و معهم عناصر الشباب الواعدة مثل يحيى خالد و يحيى الدرع .
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على برنامج منتخب مصر لكرة اليد اليوم قبل مواجهة أسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.