شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج منتخب مصر لكرة اليد اليوم قبل مواجهة أسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض منتخب مصر لكرة اليد مواجهة هامة أمام نظيره الإسبانى فى السادسة و النصف مساء اليوم فى إطار تحديد المركزين السابع و الثامن فى كأس العالم بالدنمارك .

من جانبه أعلن مؤمن صفا رئيس بعثة منتخب مصر لكرة اليد فى كأس العالم عن برنامج المنتخب اليوم قبل مواجهة أسبانيا و الذى يتضمن تناول اللاعبين الإفطار ثم محاضرة فيديو فى تمام الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة يعقبها تناول وجبة الغذاء فى الثانية ظهرا ، على ان يمكث اللاعبين للراحة قبل التوجه إلى صالة المباراة .

يعول الجهاز الفنى للمنتخب فى هذه المباراة امال كبيرة على اللاعبين أصحاب الخبرات امثال أحمد الأحمر و إسلام حسن و محمد ممدوح هاشم و معهم عناصر الشباب الواعدة مثل يحيى خالد و يحيى الدرع .