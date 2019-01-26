مستشفى الأهلي.. جاهزية سعد وصلاح.. التمهل على عاشور.. وبرنامج محمد محمود

محمد اسماعيل - القاهرة - قال خالد محمود، طبيب النادي الأهلي، على جاهزية الثنائي سعد سمير وصلاح محسن، للمشاركة مع الفريق في المباريات خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الأهلي لملاقاة وادي دجلة يوم الاثنين المقبل بالدوري الممتاز.

وأشار طبيب الأهلي في تصريحات رسمية "سعد سمير وصلاح محسن جاهزان لمباراة وادي دجلة".

وتابع "هناك تمهلا في قرار الدفع باللاعبين العائدين من الإصابات، سعد تواجد في قائمة الفريق في مباراة مصر المقاصة الأخيرة، وقرار مشاركته في يد لاسارتي".

وأضاف "صلاح محسن جاهز جاهز هو الأخر بعد عودته للتدريبات الجماعية وتبقي مشاركته أيضا في يد لاسارتي المدير الفني للفريق".

وواصل "جيرالدو وهشام محمد انتظما في التدريبات الجماعية ويتم تجهيزهما في الوقت الحالي للمرحلة المقبلة بعد للتعافي من الإصابات المختلفة".

وأكمل "عاشور يؤدي برنامجه التأهيلي بصورة طيبة للتعافي من الإصابة، الجهاز الطبي لن يتعجل في إعلان جاهزية اللاعب قبل التأكد تماما من سلامته وتعافيه من الإصابة".

واستمر "عاشور سوف يخضع لفحص طبي دقيق للغاية من أجل حسم جاهزية اللاعب للعودة من جديد للتدريبات خاصة وأن الإصابة في الانكل تحتاج إلى التمهل من أجل التعافي".

واختتم "محمد محمود يعود خلال أيام للقاهرة ومعه البرنامج التأهيلي الذي وضعه له الطبيب المعالج، ويشمل البرنامج التأهيلى مجموعة مختلفة ومتنوعة من الوحدات العلاجية والتأهيلية".