تقرير.. دياز.. أشعل أزمة تركي والأهلي.. نجح في الهلال.. وشائعات حول تدخلات نجله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، مالك نادي بيراميدز، عن تعاقده مع الأرجنتيني رامون دياز، ليتولى الإدارة الفنية للفريق خلفا لحسام حسن.

وجاء تعادل بيراميدز والزمالك الأخير في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة بالدوري بنتيجة 3- 3، لينهي علاقة حسام حسن وجهازه الفني بالفريق، بعد انتقادات آل الشيخ للأداء.

نبذة عن مسيرته

رامون دياز، هو مدرب أرجنتيني مواليد أغسطس 1959، شغل مركز المهاجم وقت كان لاعبًا، وتواجد بالعديد من الأندية في أمريكا اللاتينية وأوروبا، مثل ريفير بليت الأرجنتيني، ونابولي وفيرونتينا والإنتر في إيطاليا، بجانب موناكو الفرنسي.

وشهدت مسيرة دياز التدريبية التي بدأت عام 1995، قيادته لعدد من الأندية أبرزهم ريفيربليت وسان لورينزو وإندبينتدتي في الأرجنتين، بجانب منتخب باراجواي.

نجاحه مع الهلال السعودي

تجربة دياز الأولى بالشرق الأوسط كانت عن طريق الهلال السعودي، في الفترة بين موسم 2016 وحتى 2018، وتحديدا يوم 13 من شهر أكتوبر عام 2016، بعدما تولى قيادة الفريق خلفا للمدير الفني الأوروجواياني جوستافو ماتوساس.

وقاد دياز فريق الهلال في 65 مباراة بمختلف البطولات، حقق الفوز في 42 لقاء، وتعادل 17 مرة، وخسر 6 مباريات فقط، وسجل لاعبو الهلال تحت قيادة دياز 126 هدفاً، واستقبلت شباكهم 57 هدفاً.

وتُوج فريق الهلال بثنائية الدوري والكأس مع رامون دياز موسم 2016 /2017، ونجح في قيادة الفريق للتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا نسخة 2017، لكن الفريق خسر اللقب لصالح فريق أوراوا الياباني.

وفي موسمه الثاني مع الهلال، خاض 21 مواجهة بالدوري، فاز في 13 منها وتعادل في 7 وخسر لقاء واحد فقط، سجل لاعبو الفريق 40 هدفاً، في حين تلقت شباك الفريق 20 هدفا، وودع الفريق كأس الملك مبكرا على يد القادسية.

وعجلت نتائج الفريق السلبية بدوري أبطال آسيا، في اتخاذ إدارة الهلال قرارا بإقالة دياز، خاصة بعدما قام آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية وقتها بكتابة تغريدة على "تويتر" "بدأت أشك أن دياز يريد الاستمرار".

أزمة آل الشيخ والأهلي

رامون دياز، كان من أبرز الأسماء المرشحة لتولي القيادة الفنية للنادي الأهلي، مطلع الموسم الحالي، بعد رحيل حسام البدري عن تدريب الفريق عقب الخسارة من كمابالا سيتي الأوغندي بمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

آل الشيخ، الرئيس الشرفي للنادي الأهلي في ذلك الوقت، كان من المقرر أن يتحمل تكاليف الجهاز الفني الجديد للقلعة الحمراء، لكن العلاقات كانت قد بدأت في أن تتوتر بينه وبين مجلس الأهلي.

وخرج آل الشيخ بتصريحه الشهير لقناة "السعودية الرياضية" والذي أشعل الخلاف بينه وبين إدارة الأهلي، وأغضب الجماهير:

"المقيرن (رئيس اتحاد جدة في ذلك الوقت) تحدث معي وطلب مني التعاقد مع رامون دياز، وأبلغته بأنه لو أراد أرسين فينجر مدرب أرسنال السابق لأحضرته له، ولكنه رفض.. دياز كان على مقربة من تولي تدريب أحد الأندية العربية، إلا أن المقيرن عندما تحدث معي ووجدته مصرًا فقلت إن الأندية السعودية أولى بالتأكيد".

بعد ساعات من هذا التصريح دعا محمود الخطيب لجلسة طارئة لمجلس الإدارة، وسط تقارير عن أن الجلسة قد تشهد التطرق لرئاسة آل الشيخ الشرفية للنادي بعد غضب الجماهير من تصريحاته.

آل الشيخ قام بعد ذلك، من خلال صفحته الرسمية عبر "فيس بوك" بإصدار بيان مطول أعلن فيه اعتذاره عن عدم الاستمرار رئيسا شرفيا للنادي الأهلي، وفتح النار على مجلس إدارة الأهلي ورئيسه محمود الخطيب.

فشل التجربة الأخيرة

ولم تنجح التجربة الأخيرة لرامون دياز في المملكة العربية السعودية، حيث تمت إقالته بشكل سريع من تدريب اتحاد جدة السعودي بسبب سوء النتائج والفشل في تحقيق أي انتصار مع الفريق.

الاتحاد فشل في تحقيق أي فوز تحت قيادة دياز، خلال 4 مباريات رسمية، خسر الاتحاد أمام الهلال في كأس السوبر بهدف لهدفين ثم تعادل مع الوصل الإماراتي 1 /1 في البطولة العربية، قبل الهزيمة في أول جولتين بالدوري، أمام الشباب صفر/ 1 ثم القادسية بثلاثية دون رد.

شائعات حول تدخل نجله

شهدت الفترة الأخيرة لعمل دياز بالهلال السعودي شائعات حول تدخلات مساعده ونجله إيميليانو، فى القرارات الفنية الخاصة بوالده، ليخرج نجله في وسائل الإعلام نافيا تلك التقارير.

نجل دياز صرح لقناة "العربية" بعد إقالة والده من الهلال، بأنه لم يتدخل أبدا طوال 6 أعوام عمل فيها مع والده، وأشار الى أنه كان حلقة الوصل بين والده والإدارة، لأن دياز لم يكن يتحدث الإنجليزية، وأنه لو أراد التدخل في عمل والده، لكان من الأفضل أن ينفصل عنه ويعمل مديرًا فنيا بشكل مستقل.

ووضع نادي بيراميدز حدا لهذا الأمر، عندما قام بتوضيح دور إيميليانو دياز في الجهاز الفني الجديد للفريق، بأنه لن يكون مدربا مساعدا، وسوف يقتصر عمله على التواجد ضمن فريق العمل التحليلي للفريق.