كيف تشاهد مباراة مصر واسبانيا الختامية بمونديال اليد مجاناً عبر التليفزيون والإنترنت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يختتم منتخب مصر لكرة اليد مشواره فى المونديال بمواجهة نظيره الإسباني في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم لفى مباراة تحديد المركزين السابع والثامن.

ويعد المركز الذي ستحصل عليه مصر في تلك النسخة هو الأفضل منذ 2001 حين احتل الفراعنة المركز الرابع، فيما لم تنجح في الدخول ضمن الثمانية الكبار طوال تلك الفترة.

وأعلنت شركة بريزنتيشن الحصول علي حقوق بث لمباراة مصر علي شاشة قناة النيل للرياضة وحصرياً عبر موقع يلا كورة الذى يقدم بثًا حيًا للمباراة أون لاين.

ويبدأ الاستديو التحليلي بقناة النيل للرياضة في الخامسة والنصف، من تقديم خالد العوضي الحارس الدولي الأسبق والمحللين أحمد العطار وطارق محروس ومحمد الألفي.

تردد قناة "النيل للرياضة":

تردد القناة: 11843.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل الاستقطاب: أفقي.