نادي الكوكب السعودي يُعلن تعاقده مع كوفي وتوريك لاعبا المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن نادي الكوكب السعودي، إتمام تعاقده مع البوركيني الدولي محمد كوفي، قادمًا من صفوف نادي المصري البورسعيدي.
وتوجهت إدارة نادي الكوكب، عبر بيان رسمي لها نُشر على حسابها بموقع تويتر، اليوم السبت، بالشكر للنادي المصري لتعامله ـ الذي وصفته بـ "الرائع" ـ خلال مفاوضات انتقال اللاعبين محمد كوفي (مدافع) وتوريك جبريل (صانع لعب).
وكان محمد كوفي، قد نشر على حسابه بموقع انستجرام في وقت سابق بيانًا يُشير إلى أن إدارة نادي المصري قامت بابتزازه ليمدد عقده مع الفريق.
وذلك قبل أن ترد عليه إدارة المصري في بيان نُشر على موقعها على لسان رئيسها سمير حلبية، أشار خلاله إلى أنهم جاهزون للتجديد لكوفي ولكن اللاعب يرغب في إنهاء تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم الحالي دون التجديد للفريق رغبةً منه في الانتقال الحر لأي من الأندية التي تقدمت بعروض له.
يُذكر أن نادي الكوكب ـ الذي ينشط في الدرجة الأولى بالسعودية ـ يحتل المركز الـ 15 من أصل 20 فريق في جدول ترتيب الدوري.
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