بيراميدز يوضح دور نجل دياز في الجهاز الفني الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أوضح نادي بيراميدز، الدور الذي سيلعبه امليانو دياز نجل الأرجنتيني رامون دياز في الجهاز الفني الجديد للفريق.



وكان تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، ورئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، تعيين الأرجنتيني رامون دياز مديرا فنيا للفريق خلفاً لحسام حسن المدير الفني السابق للفريق.

وأكد بيراميدز، أن نجل دياز لن يتواجد كمساعد مدرب له، على أن يكون في فريق تحليل الأداء فقط.



وقال حساب نادي بيراميدز على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الاتفاق بين رامون دياز ومالك النادي ان يتواجد مساعد مدرب بديل لي امليانو دياز".



وتابع البيان: "على ان يكون امليانو دياز في فريق تحليل الاداء فقط".



وكان آل الشيخ، قد قرر في وقت سابق إقالة الجهاز الفني لبيراميدز بقيادة حسام حسن، بعد التعادل الأخير مع نادي الزمالك 3-3 في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري.

يذكر أن رامون دياز سيتولى تدريب بيراميدز بعد لقاء الداخلية في الدوري الممتاز، حيث سيقود الصقر أحمد حسن الفريق يوم 4 فبراير المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ21 للمسابقة.