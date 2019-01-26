محمد محمود يبدأ برنامجه التأهيلي بعد العودة من ألمانيا

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

يعود محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من ألمانيا خلال الأيام القادمة من أجل البدء في تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من آثار جراحة الرباط الصليبي

التي أجراها مؤخرًا في ألمانيا.

ويعود اللاعب وبرفقته برنامج تأهيل خاص وضعه الطببب الذي اجرى له العملية الجراحية حتى يبدأ اللاعب في

تنفيذه من أجل التعافي من الإصابة.

ويشمل البرنامج التأهيلى مجموعة مختلفة ومتنوعة من الوحدات العلاجية والتأهيلية التي سيتم وضعها صمن جدول يلتزم اللاعب بتنفيذه فور العودة إلي القاهرة.

يذكر ان محمد محمود اجرى جراحة الرباط الصليبي مؤخرًا في ألمانيا.