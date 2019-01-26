اليوم.. فراعنة اليد يبحثون عن المركز السابع أمام إسبانيا في المونديال

كتب- عادل يوسف:

يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد فى السادسة والنصف مساء اليوم السبت بصالة جيسكن بوكسن منافسة قوية أمام نظيره الإسباني، حيث يبحث المنتخب عن إنجاز جديد في كأس العالم لكرة اليد وهو الفوز الحصول على المركز السابع.

أكد المهندس هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد أن مصر حققت المطلوب منها في مونديال العالم وهو الوصول للدور الثاني واللعب مع الكبار، مشيدا بالمستوى الرائع الذي ظهر به لاعبو مصر فى جميع المباريات، وخاصة لقاءات الحسم مع أنجولا وتونس والتى حقق فيها والوصول إلى اللعب على المركز السابع والثامن أمام إسبانيا اليوم.

كما طالب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من خلال اتصال هاتفي برئيس البعثة مؤمن صفا ببذل الجهد من أجل تحقيق الفوز بالمركز السابع،

مؤكداً أن المكافآت الماليه ستنتصر أبطالنا، إضافة إلى إقامة حفل كبير لهؤلاء اللاعبين الذين أثبتوا أن فراعنة مصر موجودون على الساحة العالمية.

يدخل المنتخب اليوم أمام إسبانيا بأعصاب هادئة بعدما حقق المراد من المشاركة فى البطولة وهو المنافسة مع كبار اللعبة فى دور الـ12 وهو ما لم تحقق اليد المصرية منذ عام ٢٠٠١ فى مونديال فرنسا الذى حصل فيه منتخبنا على المركز الرابع.

وأكد المدير الفني للمنتخب الوطني بقيادة ديفيد ديفيز أن المستوى الفنى للاعبى مصر فى صعود، مشيراً إلى أننا سنعمل أقصى جهودنا أمام منتخب إسبانيا من أجل الفوز، مؤكداً أننا سنلعب على اللعب

السريع والاختراق الدفاع وذلك وفقاً لسير المباراة وطبيعة لعب المنافس، وقال المدير الفني للمنتخب الوطني إن النظام الحالى للتأهل يؤكد أن المنتخب الذى يتأهل للدور الثانى بعد خمس مبارايات متتالية من المنافسة لابد أن يكون محل اعتبار، وشدد ديفيز من صعوبة اللقاء، خاصة أن منتخب إسبانيا يتميز بقوة وصلابة دفاعة وترابط خطوطه.

وعلى الجانب الآخر أرسل منصورو أريمو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد خطاباً إلى الاتحاد المصري للعبة برئاسة المهندس هشام نصر يهنئه خلاله على المستوى الذي يقدمه المنتخب الوطني المصري خلال بطولة العالم السادسة والعشرين المقامة حالياً في ألمانيا والدنمارك.

وجاء نص الخطاب الذي أرسله أريمو إلى نصر: «في إطار بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2019، تميز المنتخب المصري بطريقة رائعة من خلال أداء جيد جدا لكأس العالم القادمة، كما يسعدني أن أخاطبكم بشعور من الفخر والامتنان بتهانيَّ الحارة وتشجيعي للفريق متمنياً ومشجعاً لهم بمزيد من العمل والالتزام والمثابرة للمستقبل».