الأهلي يكشف موقف سعد سمير وصلاح محسن وحسام عاشور من المشاركة أمام دجلة

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

قال خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن حسام عاشور لاعب خط وسط الفريق يؤدي برنامجه التأهيلي بصورة طيبة للتعافي من الإصابة في أنكل القدم.

وأضاف أن الجهاز الطبي لن يتعجل في إعلان جاهزية اللاعب للعودة من جديد للتدريبات الجماعية والمباريات قبل التأكد تماما من سلامته وتعافيه من الإصابة. وأوضح أن اللاعب سيخضع لفحص طبي دقيق للغاية بعد إنهاء

برنامجه التأهيلي من أجل حسم جاهزية اللاعب للعودة من جديد للتدريبات الجماعية خاصة وأن الإصابة في الانكل تحتاج إلى التمهل من أجل التعافي منها بشكل جيد.

وأفاد بأن سعد سمير وصلاح محسن جاهزان لمباراة وأدى دجلة المحدد لها بعد غد الاثنين ضمن منافسات الجولة العشرين من مباريات الدوري الممتاز.

وأضاف أن سعد تواجد في قائمة الفريق في مباراة مصر المقاصة الأخيرة بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية وتبقي مشاركته في يد الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي مؤكدا أن هناك تمهلا في قرار الدفع باللاعبين العائدين من الإصابات.

وأوضح أن صلاح محسن جاهز أيضا بعد عودته للتدريبات الجماعية وتبقي مشاركته أيضا في يد لاسارتي.

وأشار طبيب الأهلي الى أن الثنائي جيرالدو وهشام محمد انتظما في التدريبات الجماعية أمس ويتم تجهيزهما في الوقت الحالي للمرحلة المقبلة بعد للتعافي من الإصابة.