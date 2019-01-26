أجيري يدرس ضم عبدالله السعيد لمعسكر المنتخب في مارس

عبد الله السعيد لاعب بيراميدز (أرشيفية) كتب - كريم عبد المحسن: يدرس المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، ضم عبدالله السعيد لاعب بيراميدز، لصفوف الفراعنة، خلال المعسكر المقرر إقامته في شهر مارس المقبل. وأبدى المدير الفني لمنتخب مصر، إعجابه بتألق عبد الله السعيد مع بيراميدز خلال المباريات الأخيرة للفريق بالدوري، مما جعله يفكر في ضمه لمعسكر المنتخب في مارس. الله السعيد مع بيراميدز خلال المباريات الأخيرة للفريق بالدوري، مما جعله يفكر في ضمه لمعسكر المنتخب في مارس. يلتقي منتخب مصر في مارس مع النيجر في الجولة الأخيرة لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية، بجانب خوض مباراة ودية أمام نيجيريا يوم 26 من نفس الشهر. كان المنتخب الوطني ضمن صعوده للبطولة رسميًا، بعد الفوز في 4 مباريات متتالية على حساب النيجر وإي سواتيني "ذهاب وعودة" وتونس.

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