لاسارتي يحاضر لاعبي الأهلي استعدادًا للقاء دجلة

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

يعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة اليوم مع اللاعبين للحديث عن مواجهة وادي دجلة، والتأكيد على

ضرورة مواصلة الانتصارات في بطولة الدوري، ويركز المدير الفني على الجانبين الفني والنفسي لتحفيز اللاعبين،بعد الاداء والنتيجة التي حققها الفريق في اخر مباراياته أمام مصر المقاصة.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة التي تقام يوم الاثنين المقبل، ضمن مواجهات الجولة العشرين من بطولة الدوري.