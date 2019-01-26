لاسارتي يحاضر لاعبي الأهلي استعدادًا للقاء دجلة

يعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة اليوم مع اللاعبين للحديث عن مواجهة وادي دجلة، والتأكيد علىضرورة مواصلة الانتصارات في بطولة الدوري، ويركز المدير الفني على الجانبين الفني والنفسي لتحفيز اللاعبين،
ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة التي تقام يوم الاثنين المقبل، ضمن مواجهات الجولة العشرين من بطولة الدوري.
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