الإسماعيلي يرفض الإفراج عن مستحقات لاعبيه رغم الفوز على بتروجت

الإسماعيلي وبتروجت (أرشيفية) الإسماعيلية ـ محمد عمر: استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي ذاكرة الانتصارات في الدورى على حساب بتروجت خلال المباراة التى جمعتهما باستاد جهاز الرياضة العسكرى، ورغم الفوز فإن مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان رفض الإفراج عن مستحقات لاعبيه المجمدة، واشترط الفوز في عدة مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان رفض الإفراج عن مستحقات لاعبيه المجمدة، واشترط الفوز في عدةمباريات متتالية لتحسين وضع الفريق في جدول الدوري. كما رفض الجهاز الفنى منح لاعبيه راحة وواصل الفريق تدريباته فى الخامسة من مساء أمس الجمعة، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى يوم الاثنين المقبل في الجولة 20 للدوري.

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