جروس يرفض التفريط في لاعبي الزمالك إلى بيراميدز

كريستيان جروس المدير الفني للزمالك (أرشيفية) كتب ـ مصطفي جويلى: استقر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، على رفض التفريط في خدمات أحد لاعبي الفريق لصالح بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري. وعرض المستشار تركي آل شيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي، الحصول علي خدمات عبدالله جمعة أو طارق حامد ومحمود عبدالعزيز مقابل منح الزمالك الاستغناء الخاص باللاعبين عمرو مرعي ومهند لاشين ومحمد حمدي. وينوي أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بالزمالك، عرض الأمر على جروس، والذي يتجه بشكل كبير إلى رفض العرض.

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