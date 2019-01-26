اونلاين | الدوري الإيطالي.. مشاهدة مباراة ميلان ونابولي بث مباشر bein sport | يلا شوت الجديد | كول كورة | كورة لايف

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الدوري الإيطالي.. مشاهدة مباراة ميلان ونابولي بث مباشر bein sport | يلا شوت الجديد | كول كورة | كورة لايف

يستقبل فريق إيه سي ميلان نظيره نابولي في مباراة نارية في التاسعة والنصف مساءا اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي لدرجته الأولى، على ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو، كورة لايف مشاهدة مباراة ميلان ونابولي بث مباشر.

الدوري الإيطالي.. مشاهدة مباراة ميلان ونابولي بث مباشر bein sport | يلا شوت الجديد | كول كورة | كورة لايف

ميلان صاحب المركز الرابع برصيد 34 نقطة، حقق الفوز في 9 مباريات من أصل 20، وخسر خلال 9 مباريات، وتعادل في 4، وسجل لاعبوه 28 هدفًا ومنيت الشباك بـ20 آخر، بينما نابولي وصيف الترتيب برصيد 47 نقطة بفارق تسع نقاط كاملة عن المتصدر يوفنتوس، حقق الفوز نابولي في 15 مباراة، وتعادل في 2 ، وخسر خلال 3، سجل لاعبوه 39 هدفًا، ومنيت الشباك بـ18 هدفًا، يلا شوت مشاهدة مباراة ميلان ونابولي بث مباشر.

الدوري الإيطالي.. مشاهدة مباراة ميلان ونابولي بث مباشر bein sport | يلا شوت الجديد | كول كورة | كورة لايف

ومن المتوقع أن يبدأ جاتوزو اللقاء بتشكيل مكون من : دوناروما في حراسة المرمى، وفي الدفاع كالابريا، موساكيو، رودريجيز، رومانيولى، وفي الوسط باكيتا، كالهانجولو، كيسي، ويقود الهجوم سوسو، بياتيك، كوترون، بينما سيبدأ أنشيلوتي اللقاء بتشكيل مكون من ميريت في حراسة المرمى، وفي الدفاع روى، ألبيول، كوليبالي، ماكسيموفيتش، وفي الوسط دياوارا، رويز، زيلينسكى، ويقود الهجوم ميليك، ميرتينز، كاليخون.

الدوري الإيطالي.. مشاهدة مباراة ميلان ونابولي بث مباشر bein sport | يلا شوت الجديد | كول كورة | كورة لايف

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش، 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت مكة المكرمة وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 4.