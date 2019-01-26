رياضة | "لاسارتي" يجتمع بلاعبي الأهلي استعدادا لوادي دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لاسارتي" يجتمع بلاعبي الأهلي استعدادا لوادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يؤدي مرانه عصر اليوم استعدادا لمواجهة وادي دجلة التي تقام يوم الاثنين المقبل، في إطار مواجهات الجولة العشرين في بطولة الدوري الممتاز.
وحرص الأوروجوياني، مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، على منح اللاعبين أكبر عدد ساعات من الراحة لالتقاط الأنفاس بإقامة مران الفريق أمس صباحا ثم استئنافه اليوم السبت في الرابعة عصرا.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على مصر المقاصة بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت الخميس الماضي على استاد الجيش ببرج العرب والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة في بطولة الدوري، فيما بدأ الفريق أمس استعداداته لدجلة بدون راحة.
محاضرة فنية للاعبي الأهلي استعدادا لوادي دجلة
يعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة اليوم مع اللاعبين للحديث عن مواجهة وادي دجلة، والتأكيد على ضرورة مواصلة الانتصارات في بطولة الدوري، ويركز المدير الفني على الجانبين الفني والنفسي لتحفيز اللاعبين، بعد الاداء والنتيجة التي حققها الفريق في اخر مباراياته أمام مصر المقاصة.
ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة التي تقام يوم الاثنين المقبل، ضمن مواجهات الجولة العشرين من بطولة الدوري.
الأهلي يعلن جاهزية "نجميه" لدجلة ويبشر حسام عاشور
قال خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن حسام عاشور لاعب خط وسط الفريق يؤدي برنامجه التأهيلي بصورة طيبة للتعافي من الإصابة في أنكل القدم.
وأضاف أن الجهاز الطبي للأهلي لن يتعجل في إعلان جاهزية حسام عاشور للعودة من جديد للتدريبات الجماعية والمباريات قبل التأكد تماما من سلامته وتعافيه من الإصابة.
وأوضح أن حسام سيخضع لفحص طبي دقيق للغاية بعد إنهاء برنامجه التأهيلي من أجل حسم جاهزية اللاعب للعودة من جديد للتدريبات الجماعية خاصة ون الإصابة في الأنكل تحتاج إلى التمهل من أجل التعافي منها بشكل جيد.
وأشار طبيب الأهلي إلى سعد سمير وصلاح محسن جاهزان لمباراة وادى دجلة المحدد لها بعد غد الاثنين ضمن منافسات الجولة العشرين من مباريات الدوري المصري.
وتابع أن سعد سمير تواجد في قائمة الفريق في مباراة مصر المقاصة الأخيرة بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية وتبقي مشاركته في يد الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي مؤكدا أن هناك تمهل في قرار الدفع باللاعبين العائدين من الإصابات.
وواصل طبيب الأهلي أن صلاح محسن جاهز أيضا بعد عودته للتدريبات الجماعية وتبقي مشاركته أيضا في يد لاسارتي.
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