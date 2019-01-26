رياضة | "لاسارتي" يجتمع بلاعبي الأهلي استعدادا لوادي دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لاسارتي" يجتمع بلاعبي الأهلي استعدادا لوادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يؤدي مرانه عصر اليوم استعدادا لمواجهة وادي دجلة التي تقام يوم الاثنين المقبل، في إطار مواجهات الجولة العشرين في بطولة الدوري الممتاز.

وحرص الأوروجوياني، مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، على منح اللاعبين أكبر عدد ساعات من الراحة لالتقاط الأنفاس بإقامة مران الفريق أمس صباحا ثم استئنافه اليوم السبت في الرابعة عصرا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على مصر المقاصة بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت الخميس الماضي على استاد الجيش ببرج العرب والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة في بطولة الدوري، فيما بدأ الفريق أمس استعداداته لدجلة بدون راحة.

محاضرة فنية للاعبي الأهلي استعدادا لوادي دجلة

يعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة اليوم مع اللاعبين للحديث عن مواجهة وادي دجلة، والتأكيد على ضرورة مواصلة الانتصارات في بطولة الدوري، ويركز المدير الفني على الجانبين الفني والنفسي لتحفيز اللاعبين، بعد الاداء والنتيجة التي حققها الفريق في اخر مباراياته أمام مصر المقاصة.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة التي تقام يوم الاثنين المقبل، ضمن مواجهات الجولة العشرين من بطولة الدوري.