رياضة | اليوم .. الاجتماع الفني للبطولة العربية للأندية للكرة الطائرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم .. الاجتماع الفني للبطولة العربية للأندية للكرة الطائرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يقام اليوم السبت الاجتماع الفني للبطولة العربية للكره الطائرة لأندية السيدات التي يستضيفها ستاد القاهرة الدولي ابتداء من غد الأحد.
وسيقام الاجتماع بحضور خالد ناصف رئيس الاتحاد المصري للطائرة و هناء حمزة عضو مجلس إدارة اتحاد الطائرة و رئيس اللجنة المنظمة للبطولة و أحمد عبد الدايم مدير البطولة و بشير علوان نائب رئيس الاتحاد الأردني وعضو مجلس اداره الاتحاد العربي للكره الطائرة ورئيس لجنة الاحتكام بالبطولة، و أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للطائرة ومندوبي المنتخبات.
وسيناقش الاجتماع، التعليمات الفنيه والتحكيميه للبطوله وآخر المستجدات العالميه في الكره الطائرة من الناحيتين الفنيه والتحكيمية، جانب متابعه مجلس إداره الاتحاد البعثات العربية الشقيقه المشاركه في البطوله من حيث الإقامه والإعاشه والتدريب والتنقلات والاطمئنان عليها أولا بأول.
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