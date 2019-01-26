رياضة | الأهلي يلتقي سبورتنج .. والزمالك مع الجزيرة بدوري سوبر السلة اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يلتقي سبورتنج .. والزمالك مع الجزيرة بدوري سوبر السلة اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم السبت مباريات الجولة الخامسة لبطولة دوري السوبر لكرة السلة بأربع مباريات.

وتبدأ مباريات الجولة في الخامسة مساء،بمواجهة تجمع الأهلي المتصدر مع سبورتنج سادس جدول الترتيب، وفي السادسة مساء، يلتقي الاتحاد صاحب المركز الثاني مع طلائع الجيش رابع جدول الترتيب، وفي نفس التوقيت، يواجه سموحة الذي يحتل المركز السابع فريق التأمين متذيل الجدول.

وتختتم مباريات الجولة في الثامنة مساء، بلقاء الزمالك الذي يحتل المركز الثالث مع الجزيرة سادس جدول الترتيب.