رياضة | "جوارديولا" يعترف بصعوبة منافسة ريال مدريد وبرشلونة في سباق الصفقات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جوارديولا" يعترف بصعوبة منافسة ريال مدريد وبرشلونة في سباق الصفقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بصعوبة منافسة ريال مدريد أو برشلونة، في سباق الحصول على خدمات أفضل اللاعبين في العالم.

وقال جوارديولا، إن مانشستر سيتي لم يكن مستعدًا لجعل الهولندي فرينكي دي يونج اللاعب الأعلى أجرًا في الفريق، متفوقًا على أجويرو ودي بروين وستيرلنج.

وأوضح الإسباني في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "نحن نحاول الحفاظ على انسجام الأجور في غرف خلع الملابس، عندما لا يكون هناك توازن في هذا الأمر، فسوف تجد المشاكل".

وأضاف: "أحد الأشياء الجيدة التي قام بها مانشستر سيتي هو الحفاظ على التوازن، في الواقع ليس هناك مجرد فريق أو اثنين يدفعان أجورا مرتفعة، هناك الكثير، وفي بعض الأحيان لا يمكننا التنافس على هذا الشيء".

وتابع: "في مرات عديدة قلت إنه من المستحيل منافسة ريال مدريد وبرشلونة، علينا أن نكون أسرع وأذكى ونحاول شراء اللاعبين، يجب علينا التأقلم مع هذا الأمر".

يذكر أن برشلونة تعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونج، من أياكس أمستردام مقابل 86 مليون يورو، في ظل منافسة شرسة مع مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.