رياضة | ديفينسا يهزم سان لورينزو في الدوري الأرجنتيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديفينسا يهزم سان لورينزو في الدوري الأرجنتيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغلب ديفينسا خوسيتسيا على ضيفه سان لورينزو، بهدف دون رد، في مستهل الجولة الـ16 من الدوري الأرجنتيني، ليزاحم راسينج على صدارة البطولة.

ومع استئناف البطولة بعد فترة توقف، أحرز فرناندو ماركيز في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، الهدف الوحيد في اللقاء الذي أقيم مساء الجمعة بالتوقيت المحلي، ليرفع ديفينسا إي خوستيسيا رصيده إلى 36 نقطة في الوصافة بفارق الأهداف خلف راسينج المتصدر، والذي يخوض اليوم مباراته بالجولة أمام ألدوسيفي.

أما سان لورينزو فتجمد رصيده عند 14 نقطة في المرتبة الـ23.

وفاز لانوس على مضيفه جودوي كروز بهدفين نظيفين حملا توقيع توماس بيلمونتي (32) ولاوتارو أكوستا (42)، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في المرتبة الـ16، ويتجمد رصيد صاحب الأرض عند 23 نقطة في المركز الثامن.

وفي مباراة أخرى الجمعة تعادل بانفيلد مع ضيفه سان مارتين دي سان خوان (1-1)، ليحل الأول بالمركز العاشر بـ22 نقطة، ويتجمد رصيد الزوار عند 15 نقطة في المركز الـ21.

تقدم بانفيلد أولا بفضل خوليان ألفاريز (5) إلا أن الباراجواياني بابلو بالاسيوس أدرك التعادل للضيوف (77).

وتستكمل الجولة اليوم السبت، بمباريات أوراكان مع روساريو سنترال، وتيجري مع سان مارتين دي توكومان، وأتلتيكو توكومان مع خيمناسيا، وألدوسيفي مع راسينج.

وتقام غدا الأحد مواجهات بليجرانو مع أونيون، وإندبندينتي مع تاييريس، وريفر بليت مع باتروناتو دي بارانا، ونيويلز أولد بويز مع بوكا جونيورز.

وتختتم الجولة الإثنين بمباراتي كولون مع أرخنتينوس جونيورز، وإستوديانتس مع فيليز سارسفيلد.