رياضة | مفاجأة.. توتنهام يرصد 20 مليون إسترليني لخطف هدف برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. توتنهام يرصد 20 مليون إسترليني لخطف هدف برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي توتنهام، يخطط للتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن توتنهام يخطط لتقديم عرض بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع أدريان رابيو، هذا الشهر.

وربطت تقارير صحفية انتقال رابيو إلى فريق برشلونة الإسباني في الصيف المقبل مجانا، لكن توتنهام يرغب في ضمه هذا الشهر.

وأضافت الصحيفة أن عقد رابيو، مع سان جيرمان ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ويرغب النادي الفرنسي في الحصول على أموال بدلا من خسارته مجانا، الصيف المقبل.

واختتمت الصحيفة أن سان جيرمان لن يتخلى عن أدريان رابيو إلا حال حصوله على بديل له، حيث يسعى لضم إدريسا جاي من إيفرتون.