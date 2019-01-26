رياضة | "بن عطية" يرفض الانضمام لمانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بن عطية" يرفض الانضمام لمانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض المحترف المغربي المهدي بنعطية لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، العرض المقدم من مانشستر يونايتد الإنجليزي، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقدم نادي أولد ترافورد عرضا بمبلغ 8.6 مليون جنيه إسترليني للمدافع المغربي، لكنه رفض الانتقال إلى الدوري الممتاز، في الميركاتو الشتوي.

وحدد العملاق الإنجليزي مبلغ 3.2 مليون جنيه إسترليني، كراتب سنوياً للانضمام إلى اليونايتد، لكن بنعطية قرر الانتظار لاختار عقدًا أكثر ربحية.

وكانت تقارير صحفية إيطالية قد أفادت أن المدافع المغربي، يريد الرحيل عن يوفنتوس للذهاب للعب في قطر هذا الشهر.

ويريد بنعطية الخروج من يوفنتوس إلى ندي الدحيل القطري، مقابل 10 مليون يورو، ولكن اليوفي رفض العرض، لحين التعاقد مع بديل.