شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. علي فرج أحدث ملك على عرش الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج علي فرج لاعب وادي دجلة، بلقب بطولة جيب ي مورجان الدولية المفتوحة للاسكواش، بعد تغلبه على المصنف الأول عالمياً محمد الشوربجي لاعب سموحة، لينتزع فرج صدارة التصنيف العالمي لرجال الاسكواش وينهي هيمنة الشوربجي على صدارة التصنيف.

علي فرج قلب تأخره بشوطين نظيفين إلى فوز بنتيجة 3/2، ليبدأ فرج فصلا ً جديداً من الهيمنة المصرية على تصنيف رجال الاسكواش، الذي سيعلن عن بطله الجديد في مارس المقبل.

نور الطيب لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثالثة عالمياً لم تكون بعيدة عن زوجها علي فرج في مشهد التتويج، فعلى الرغم من خسارتها في نصف نهائي البطواة أمام نور الشربيني المصنفة الثانية التي توجت باللقب في النهاية، إلا أنها حرصت على مؤزارة زوجها، ويسلط الخليج 365 الضوء على صور تتويج البطل المصري .



ابطال مصر في جي بي مورجان



على فرج بعد نهاية المباراة



على فرج والشوربجى



على فرج وزوجته



على فرج ونور الشربينى