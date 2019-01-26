شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يصمم زيا جديدا للحكام فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة تخصيص زي جديد للحكام فى الفترة المقبلة والظهور به فى مباريات الدورى و الكأس ، بما يتناسب مع الحكام أحد الأعمدة الأساسية فى الدورى المصرى.

كما تقرر أن يكون الزي موحد لجميع الحكام سواء قبل إنطلاق المباريات أو الزي الخاص بالمباراة.