شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يصمم زيا جديدا للحكام فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة تخصيص زي جديد للحكام فى الفترة المقبلة والظهور به فى مباريات الدورى و الكأس ، بما يتناسب مع الحكام أحد الأعمدة الأساسية فى الدورى المصرى.
كما تقرر أن يكون الزي موحد لجميع الحكام سواء قبل إنطلاق المباريات أو الزي الخاص بالمباراة.
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