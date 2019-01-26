شكرا لقرائتكم خبر عن رامون دياز المدير الفنى رقم 5 لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار تركى آل الشيخ، مالك مادى بيراميدز، تعاقد ناديه مع الأرجنتيني رامون دياز لتدريب الفريق الأول خلفا حسام حسن، الذى تمت إقالته عقب التعادل مع الزمالك بثلاثة أهداف لكل فريق فى المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع لمسابقة الدورى، ليصبح رامون دياز المدرب رقم 5 لبيراميدز هذا الموسم.

ونلقى الضوء على كشف حساب المدربين الأربعة الذين سبقوا دياز فى تدريب بيراميدز الذى يحتل المركز الثانى فى جدول ترتيب المسابقة المحلية..

1_ "البيرتو فالنتين"

بدأ البرازيلى البرتو فالنتين الموسم الحالى مديراً فنياً لبيراميدز، وتسلم المهمة من أول يوليو 2018 حتى 16 أغسطس 2018 وقاد الفريق فى 3 مباريات فقط، فاز فى اثنتين وخسر مباراة واحدة.

2_ ريكاردو أنتونيو لافولبى

بدأ المهمة فى بيراميدز يوم 18 أغسطس الماضى حتى 29 أكتوبر الماضى، وقاد المدرب الأرجنتيني بيراميدز في 7 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى مثلها وخسر مباراة.

3_حسام حسن

تولى حسام حسن مسئولية تدريب بيراميدز يوم 29 أكتوبر الماضى حتى مباراة الزمالك أى 24 يناير، وقاد الفريق فى 11 مباراة فاز فى 6 وتعال فى 5 ولم يخسر أية مباراة.

4_ أحمد حسن

أعلن المستشار تركى آل الشيخ، مالك نادى بيراميدز، تعيين أحمد حسن كابتن منتخب مصر الأسبق مديراً فنياً لنادى بيراميدز بشكل مؤقت فى مباراته المقبلة أمام الداخلية، والمقرر لها الرابع من فبراير المقبل فى تمام السابعة والنصف على ستاد كلية الشرطة ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى العام لحين قدوم المدير المدير الفنى رامون دياز.