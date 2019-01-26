رسميًا.. تركي آل الشيخ يتعاقد مع الأرجنتيني رامون دياز لتدريب بيراميدز



أعلن المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز التعاقد مع المدير الفني، رامون دياز، وفريق تدريبي كامل من

٨ أعضاء لتدريب الفريق.وكتب آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" اليوم السبت: تم التوقيع مع المدرب الكبير رامون دياز وفريق تدريبي كامل من ٨ أعضاء وسيكون من الحضور في مباراة الداخلية ويستلم الفريق بعدها".وأضاف: "مدرب بيراميدز في ماتش الداخلية الكابتن أحمد حسن".يذكر أن رامون دياز، أرجنتيني الجنسية، اعتزل عام 1995، واتجه للتدريبليكون فريق ريفر بليت أولى محطاته التدريبية والذي قاده بعد سلسلة من النتائج السلبية.وخاض دياز تجربة في إنجلترا من خلال قيادة تدريب أكسفورد يونايتد الإنجليزي، إلا تجربته لم توفق حيث لم يستمر سوى أشهر حيث رحل عام 2005.وفي يناير 2007 تولى دياز قيادة تدريب سان لورينزو إلا أنه لم يستمر سوى موسم توج من خلاله بالدوري الأرجنتيني.