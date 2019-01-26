رياضة | وفاة شقيقة نجم أستراليا في حادث سير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة شقيقة نجم أستراليا في حادث سير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وسائل إعلام أسترالية إن شقيقة أوير مابيل مهاجم أستراليا، توفيت في حادث سير.

وكانت بور مابيل البالغ عمرها 19 عاما في سيارة تعرضت لحادث في أديليد في وقت مبكر من اليوم السبت.

وودعت أستراليا، حاملة اللقب، بطولة كأس آسيا المقامة في الإمارات من ربع النهائي، أمس الجمعة، بعد هزيمتها 1- 0 أمام منتخب البلد المستضيف، وشارك مابيل كبديل في المباراة.

ووجه الاتحاد الأسترالي تعازيه إلى اللاعب.

وقال في بيان: "الاتحاد الأسترالي يقدم تعازيه إلى أوير وعائلة مابيل وأصدقاء بور في هذا الوقت الصعب".

وأضاف: "الاتحاد الأسترالي يساند أوير وأعضاء المنتخب في الإمارات".

ومنح المدرب جراهام أرنولد، المهاجم البالغ عمره 23 عاما، مشاركته الأولى مع المنتخب في العام الماضي.

