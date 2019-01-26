رياضة | مفاجأة.. هازارد يقترب من تجديد تعاقده مع تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. هازارد يقترب من تجديد تعاقده مع تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن البلجيكي إدين هازارد لاعب تشيلسي يرغب في تجديد عقده مع البلوز لمدة خمس سنوات خلال الفترة المقبلة.

وسعى مسؤولو ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع هازارد خلال صيف 2018 لكن تشيلسي كان يرفض التفريط في اللاعب.

وذكر موقع BLEACHER REPORT البريطاني أن هازارد سيجدد لمدة خمس سنوات مع تشيلسي، في حال لم يتقدم ريال مدريد بعرض مغري لضمه في صيف 2019.

وذُكر في الفترة الأخيرة أن ريال مدريد اهتم بالتعاقد مع هازارد وذلك لتعويض رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لنادي يوفنتوس الإيطالي.