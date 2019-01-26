رياضة | أهم مباريات اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم مباريات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم السبت والموافق 26/ 1/ 2019 عددا من المواجهات النارية في جميع البطولات العربية والعالمية حيث تُلعب اليوم مباريات منافسات دور ربع نهائي من كأس زايد للأندية. وفيما يلي نرصد لكم عبر موقع الخليج 365 الرياضي مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة: كأس زايد للأندية: - الرجاء الرياضي × النجم الساحلي: اليوم في تمام الساعة السادسة بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1 HD الدوري الاسباني: - أتلتيكو مدريد × خيتافي: اليوم السبت في تمام الساعة 5:17 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD - فالنسيا × فياريال: اليوم في تمام الساعة 9:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD الدوري الايطالي: - ميلان × نابولي: اليوم في تمام الساعة 9:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 4 HD الدوري الألماني: - بروسيا دورتموند × هانوفر 96: اليوم في تمام الساعة الرابعة بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 5 HD كأس الاتحاد الانجليزي: - مانشستر سيتي × بيرنلي: اليوم في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD - نيوكاسل يونايتد × واتفورد: اليوم في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت ماكس 10 HD - برايتون × وست بروميتش: اليوم في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بطولة كأس العالم لكرة اليد: - إسبانيا × مصر: اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف وستكون مذاعة عبر قناة النيل للرياضة - كرواتيا × السويد: اليوم في تمام الساعة التاسعة والنصف في مباراة المركز الخامس

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