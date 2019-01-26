رياضة | مصر تصطدم بإسبانيا في لقاء تحديد المركز السابع بمونديال اليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تصطدم بإسبانيا في لقاء تحديد المركز السابع بمونديال اليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه منتخب مصر نظيره إسبانيا في تمام الساعة الرابعة والنصف، في لقاء تحديد المركزين السابع والثامن ببطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة حاليا في ألمانيا والدنمارك.

ويسعى المنتخب الوطني إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم ومواصلة أدائه القوى ونتائجه الإيجابية، وتحقيق المركز السابع فى المونديال، فى إنجاز لم يتكرر منذ عام 2001.

مصر تهزم تونس 30-23 في كأس العالم

وكان منتخب مصر قد نجح في الفوز علي المنتخب التونسي بنتيجة 30-23 في المباراة الأخيرة لدور المجموعات الأساسي لبطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة في ألمانيا والدنمارك.

وبهذه النتيجة؛ فقد رفع منتخب مصر رصيده إلى النقطة 3 في المركز الخامس وبنفس رصيد المجر.

وخسر منتخب مصر أمام النرويج والدنمارك في الجولتين الماضيتين، ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية بالدور الرئيسي، رفقة السويد والدنمارك والنرويج والمجر وتونس.

وتقام البطولة بنظام تأهل أول 3 منتخبات من المجموعات الأربع إلى الدور الرئيسي، مكونين مجموعتين كل منهما تضم 6 منتخبات يتم ترتيبها حسب النقاط التي صعد بها كل منتخب من الدور الأول.