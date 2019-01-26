رياضة | من هو رامون دياز المدير الفني الجديد لبيراميدز (سيرة ذاتية)

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قرر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية تعيين الأرجنتيني رامون دياز في منصب المدير الفني لنادي بيراميدز خلفًا لحسام حسن.

من هو رامون دياز المدير الفني الجديد لبيراميدز؟

- وُلد رامون أنخيل دياز في 29 أغسطس لعام 1959 (58 عامًا) في مدينة "لا ريوخا" في الأرجنتين، كان يلعب في مركز المهاجم، بدأ مسيرته الكروية عام 1978 مع نادي ريفر بليت الأرجنتيني ولعب ضمن صفوفه 3 سنوات وشارك في 123 مباراة وسجل 57 هدفًا.

- عقب رحيله عن ريفر بليت اتجه رامون دياز لقارة أوروبا وتنقل بين عدة أندية أبرزها، نابولي وأفيلينو وفيورنتينا وإنتر ميلان في إيطاليا خلال الفترة من 1982 وحتي 1989، ولعب في الدوري الإيطالي 189 مباراة وسجل 54 هدفًا.

- توجه رامون دياز لفرنسا وإنضم لصفوف نادي موناكو وتدرب تحت قيادة مدرب أرسنال الحالي آرسين فينجر وشارك معه في 60 مباراة وسجل 24 هدف، ثم عاد عام 1991 إلي ريفر بليت وشارك معه في 52 مباراة وسجل 27 هدف، واختتم مشواره الكروي ضمن صفوف فريق يوكوهاما مارينوس عام 1995 بعدما سجل معه 55 هدفًا في 83 مباراة.

- حقق دياز عدة بطولات مع الأندية التي لعب لها أبرزها، لقب الدوري الأرجنتيني 5 مرات مع ريفر بليت، ولقب الدوري الإيطالي مع إنتر ميلان موسم 1988/1989، وكأس فرنسا مع موناكو موسم 1990/1991، كما توج مع منتخب الشباب الأرجنتيني بلقب كأس العالم عام 1979.

- بدأ رامون دياز مسيرته التدريبية مع فريق ريفر بليت عام 1995 واستمر معه حتي ديسمبر لعام 2002، وحقق معه لقب الدوري الأرجنتيني "أبراتورا" 4 مرات أعوام (1996، 1997، 1999، 2002) كما فاز معه بلقب الدوري الأرجنتيني "كلاوسورا" عام 1997 وكأس سوبر أمريكا الجنوبية في نفس العام ، وكأس كوبا ليبرتادوريس 1996.

- انتقل "رامون دياز" لقيادة فريق أكسفورد يونايتد الإنجليزي في ديسمبر 2004 واستمر معه حتي مايو 2005 (146 يومًا) وخاض معه 25 مباراة (10 فوز – 7 تعادل – 8 هزيمة)، ولم يحقق أي بطولة.

- تولي رامون دياز قيادة فريق سان لورنزو في يناير 2007 واستمر معه حتي يونيو 2008، وخاض معه 47 مباراة (25 فوز – 11 تعادل – 11 هزيمة) وحقق معه الدوري الأرجنتيني "كلاوسورا".

انتقل دياز لقيادة فريق كلوب أمريكا المكسيكي واستمر معه حتي فبراير 2009 وقاده في 24 مباراة (7 فوز – 8 تعادل – 9 هزيمة)، عاد عام 2010 لقيادة سان لورنزو مجددًا واستمر معه 297 يومًا فقط وقاد الفريق في 30 مباراة (10 فوز – 9 تعادل – 11 هزيمة)، ولم يحقق أي إنجاز يذكر.

- في سبتمبر عام 2011 تعاقد نادي إندبندينت الأرجنتيني مع رامون دياز لقيادة الفريق ورحل بعد عدة أشهر بسبب سوء النتائج، في نوفمبر 2012.

- تولى دياز قيادة فريق ريفير بليت مجددًا، واستمر معه عامين قاد الفريق في 65 مباراة (30 فوز – 17 تعادل – 18 هزيمة) دون أن يحقق أي بطولة.

- في عام 2014 تولى رامون دياز قيادة منتخب باراجواي واستمر معه عامين خاض خلالها 20 مباراة (4 فوز – 8 تعادل – 8 هزيمة)، وحصل معه علي المركز الرابع في بطولة كوبا أمريكا 2015.

-توجه المدرب الأرجنتيني إلي السعودية وتولي قيادة الهلال السعودي في أكتوبر 2016 ولكنه رحل سريعًا في مارس الماضي بعدما خاض معه 65 مباراة (42 فوز – 17 تعادل – 6 هزيمة)، وفاز معه بلقب الدوري وكأس السعودية ووصيف دوري أبطال آسيا.

- قاد رامون دياز فريق اتحاد جدة السعودي في الموسم الحالي، ولكنه حقق معه نتائج مُخيبة، وخسر لقب السوبر السعودي أمام الهلال، كما قاد الفريق لمؤخرة الدوري، مما دفع إدارة الإتحاد لإقالته من تدريب الفريق.

- يعتمد رامون دياز في طريقته الفنية بشكل أكبر على طريقة اللعب 4-4-2.

إنجازات رامون دياز

1- الدوري الأرجنتيني (أبراتورا) 4 مرات أعوام (1996، 1997، 1999، 2002)

2- الدوري الأرجنتيني (كلاوسورا) عامي (1997، 2007)

3- بطولة الكوبا ليبرتادوريس في العام 1996

4- بطولة السوبر لأندية أمريكا الجنوبية عام 1997

5 – لقب الدوري السعودي والكأس مع الهلال

الأهلي والزمالك وبيراميدز في صراع ثلاثي على لقب الدوري المصري

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 39 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 30 نقطة بفارق الأهداف عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

وتعادل الزمالك وبيراميدز 3-3 في آخر مبارياتهما ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 32 نقطة

2- بيراميدز 39 نقطة

3- الأهلي 30 نقطة

4- مصر المقاصة 30 نقطة

5- الإنتاج الحربي 28 نقطة

6- المقاولون العرب 27 نقطة

7- طلائع الجيش 24 نقطة

8- سموحة 24 نقطة

9- حرس الحدود 24 نقطة

10- المصري البورسعيدي 22 نقطة

11- الجونة 22 نقطة

12- الداخلية 21 نقطة

13- النجوم 21 نقطة

14- إنبي 20 نقطة

15- الإسماعيلي 20 نقطة

16- وادي دجلة 20 نقطة

17- الاتحاد السكندري 20 نقطة

18- بتروجت 15 نقطة