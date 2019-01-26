رياضة | أحمد حسن مديرا فنيا مؤقتا لبيراميدز أمام الداخلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد حسن مديرا فنيا مؤقتا لبيراميدز أمام الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تعيين أحمد حسن في منصب المدير الفني لنادي بيراميدز بشكل مؤقت في مباراة الداخلية على أن يتولى رامون دياز تدريب الفريق الأول عقب المباراة المقبلة.

وكتب ترك آل الشيخ عبر حسابه الشخص بموقع التواصل "فيس بوك" :"تم التوقيع مع المدرب الكبير رامون دياز وفريق تدريبي كامل من ٨ أعضاء وسيكون من الحضور في مباراة الداخلية ويستلم الفريق بعدها.. مدرب بيراميدز في متش الداخلية الكابتن أحمد حسن".

الأهلي والزمالك وبيراميدز في صراع ثلاثي على لقب الدوري المصري

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 39 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 30 نقطة بفارق الأهداف عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

وتعادل الزمالك وبيراميدز 3-3 في آخر مبارياتهما ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 32 نقطة

2- بيراميدز 39 نقطة

3- الأهلي 30 نقطة

4- مصر المقاصة 30 نقطة

5- الإنتاج الحربي 28 نقطة

6- المقاولون العرب 27 نقطة

7- طلائع الجيش 24 نقطة

8- سموحة 24 نقطة

9- حرس الحدود 24 نقطة

10- المصري البورسعيدي 22 نقطة

11- الجونة 22 نقطة

12- الداخلية 21 نقطة

13- النجوم 21 نقطة

14- إنبي 20 نقطة

15- الإسماعيلي 20 نقطة

16- وادي دجلة 20 نقطة

17- الاتحاد السكندري 20 نقطة

18- بتروجت 15 نقطة