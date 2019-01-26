رياضة | عاجل.. رامون دياز مديرا فنيا لبيراميدز خلفا لحسام حسن

أعلن المستشار تركي أل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي بيراميدز التعاقد رسميا مع رامون دياز لتدريب الفريق الأول لبيراميدز خلفا لحسام حسن.

وكتب "تركي" عبر حسابه الشخص بموقع التواصل "فيسبوك" :"تم التوقيع مع المدرب الكبير رامون دياز وفريق تدريبي كامل من ٨ اعضاء وسيكون من الحضور في مباراة الداخلية ويستلم الفريق بعدها ... مدرب بيراميدز في متش الداخلية الكابتن أحمد حسن".

بالأرقام.. كشف حساب حسام حسن مع بيراميدز بعد رحيله عن الفريق

أعلن نادي بيراميدز عن رحيل حسام حسن المدير الفني للفريق عن تدريب النادي، بعد التعادل أمام منافسه نادي الزمالك، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل نادي بيراميدز أمام نادي الزمالك بقيادة المدرب السويسري كريستيان جروس، بنتيجة 3-3 في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب بتروسبورت.

وكتب تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز علي صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي"فيسبوك" : "اجتماع مهم مع الكابتن حسام البدري، والكابتن احمد حسن، والاستاذ سيف الوزيري، ومجموعة من الاعبين لتجهيز المرحلة القادمة واختيار الجهاز الفني الجديد".

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" كشف حساب حسام حسن بعد رحيله.

خاض حسام حسن مع نادي بيراميدز 11 مباراة في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث فاز في 6 مواجهات، وتعادل في خمس لقاءات بالدوري.

وسجل لاعبو نادي بيراميدز تحت قيادة العميد 24 هدف، بينما استقبلت شباك الفريق 12 هدف في 11 مواجهة.

ويحتل نادي بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 39 نقطة من 20 مباراة، وبفارق 3 نقاط عن نادي الزمالك المتصدر برصيد 42 نقطة.

يذكر أن نادي بيراميدز قد نجح في الفوز أمام النادي الاهلي، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الدفاع الجوي.