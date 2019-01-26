شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يقترب من ضم موهبة برازيلية جديدة والان مع التفاصيل
قالت وسائل إعلامية إن نادي برشلونة وريال بيتيس حققا تقدمًا كبيرًا في الساعات القليلة الماضية، فيما يخص سعيهما للتعاقد مع الظهير الأيمن لأتلتيكو مينيرو البرازيلي، إيمرسون أباريسيدو.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن الصفقة باتت منتهية عمليا للناديين الإسبانيين، وأنهما في انتظار الإعلان عنها بشكل رسمي.
ولفتت الصحيفة إلى أنه تم عقد اجتماع بين مسؤولي البارسا ونظرائهم في ريال بيتيس، أمس للاتفاق على إبرام الصفقة قريبا.
وأوضحت مصادر مقربة من النادي الكتالوني للصحيفة أنه سيتم الإعلان عن الصفقة رسميًا بحلول الأسبوع المقبل.
وقالت تقارير إسبانية، إن برشلونة سيساهم في انتقال اللاعب إلى ريال بيتيس خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث سيدفع 3 ملايين من أصل 12 مليون يورو طلبها أتلتيكو مينيرو، لبيع لاعبه، فيما سيدفع النادي الإسباني الآخر 9 ملايين يورو.
وأشارت إلى أن اللاعب سيبقى في ريال بيتيس الموسم المقبل أيضًا، وفي صيف عام 2020 سيقرر برشلونة ما إذا كان يريد ضمه أو التخلي عنه لصالح بيتيس بشكل كامل.
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