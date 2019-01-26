شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يعلن التعاقد مع مدرب جديد لـ«بيراميدز» (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، التوقيع مع المدرب الكبير رامون دياز وفريق تدريبي كامل من ٨ أعضاء لتدريب النادي.

وقال آل الشيخ في تدوينة عبر فيس بوك: إن المدرب الجديد «سيكون من الحضور في مباراة الداخلية ويستلم الفريق بعدها».

وأشار إلى أن «مدرب بيراميدز في مباراة الداخلية الكابتن أحمد حسن».

وكان آل الشيخ أعلن إقالة حسام حسن المدير الفني للنادي مؤكدا أن لديه أخطاءً فنية كبيرة، وأن الفريق استحق الفوز في مباراته مع الزمالك التي انتهت بالتعادل 3-3، في اللقاء مؤجل من الجولة الـ9 على ملعب بتروسبورت.