شكرا لقرائتكم ميلان ضد نابولى فى مواجهة من العيار الثقيل بالكالتشيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى فريق ميلان للحفاظ على موقعه في المركز الرابع المؤهل للنسخة القادمة من مسابقة دوري ابطال اوروبا عندما يستضيف نابولي في التاسعة والنصف مساء اليوم بملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

ويحتل نابولي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 47 نقطة خلف يوفنتوس صاحب الصدارة بفارق 9 نقاط، بينما يحتل ميلان المركز الرابع برصيد 34 نقطة.

ويدخل ميلان مباراة اليوم تحت شعار "لا بديل عن الفوز" لتأمين موقعه في المربع الذهبي لاسيما وأنه يتفوق بفارق نقطة واحدة على روما صاحب المركز الخامس ونقطتين على لاتسيو صاحب المركز السادس، وثلاث نقاط على أتلانتا صاحب المركز السابع.

وتشهد مباراة اليوم عودة كاليدو كوليبالي مدافع نابولي للمشاركة بعد الغياب عن مباراتين إثر طرده خلال المباراة أمام إنتر ميلان، فيما ينتظر أن يسجل كريستوف بياتيك الظهور الأول مع ميلان بعدما انضم لصفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية قادماً من جنوى.

ويلتقي اليوم ساسولو مع كالياري وسامبدوريا مع أودينيزي ضمن منافسات الجولة ذاتها