شكرا لقرائتكم رامون دياز مديراً فنياً لبيراميدز والصقر يقود الفريق امام الداخلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أعلن المستشار تركي أل الشيخ مالك مادي بيراميدز تعاقد ناديه مع الأرجنتيني رامون دياز، لتدريب الفريق الأول خلفا لحسام حسن المدير الفني السابق للفريق الذى تمت إقالته عقب التعادل مع الزمالك 3/3 بالدوري.

وأكد مالك نادي بيراميدز أن "الصقر" أحمد حسن المشرف العام على الكرة بنادي بيراميدز سيقود الفريق في مباراة الداخلية يوم 4 فبراير المقبل بالدوري الممتاز عل أن يبدأ راموز دياز مهمته مع الفريق عقب مباراة الداخلية.

وكتب أل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" :"تم التوقيع مع المدرب الكبير رامون دياز وفريق تدريبي كامل من ٨ اعضاء وسيكون من الحضور في مباراة الداخلية ويستلم الفريق بعدها ... مدرب بيراميدز في ماتش الداخلية الكابتن احمد حسن".