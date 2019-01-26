علاء أبو القاسم يهزم بطل كندا و يتأهل للدور الـ 32 بكأس العالم للشيش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز علاء أبو القاسم لاعب منتخب سلاح الشيش على نظيره بطل كندا 15 /7 فى دور الـ 64 الرئيسى بكأس العالم المقام فى اليابان ، ليتأهل إلى دور الـ 32 لمواجهة بطل أمريكا . و تأهل أبو القاسم إلى دور الـ 64 فى كأس العالم باليابان بالفوز فى جميع مبارياته بالدور الرئيسى لمواجهة لاعب كندا. واحتل محمد حمزة المركز الـ 71 بالخروج من دور الـ 64 التمهيدى ، بينما احتل محمد حسام المركز 114 بالخروج من دور 128 ، فيما جاء محمد عصام فى المركز 151 بالخروج من المجموعات . و يرأس البعثة فى هذه البطولة عبد المنعم الحسينى رئيس الاتحاد المصرى للسلاح.

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