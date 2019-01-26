شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن مديراً فنياً لبيراميدز أمام الداخلية لحين وصول دياز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار تركى ال الشيخ مالك نادى بيراميدز تعيين أحمد حسن كابتن منتخب مصر الاسبق مديراً فنياً لنادى بيراميدز بشكل مؤقت فى مباراته المقبلة أمام الداخلية والمقرر لها الرابع من فبراير المقبل فى تمام السابعة والنصف على ستاد كلية الشرطة لحين قدوم المدير المدير الفنى رامون دياز . وكان تركى ال الشيخ قد أعلن تنصيب الارجنتينى رامون دياز مديراً فنياً لبيراميدز خلفاً لحسام حسن الذى تمت إقالته عقب التعادل مع الزمالك 3-3 بالدوري وكتب أل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" :"تم التوقيع مع المدرب الكبير رامون دياز وفريق تدريبي كامل من ٨ اعضاء وسيكون من الحضور في مباراة الداخلية ويستلم الفريق بعدها ... مدرب بيراميدز في متش الداخلية الكابتن احمد حسن".

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد حسن مديراً فنياً لبيراميدز أمام الداخلية لحين وصول دياز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.