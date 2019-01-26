شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن تعاقده مع رامون دياز خلفاً لحسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار تركي أل الشيخ مالك نادي بيراميدز تعاقد ناديه مع الأرجنتيني رامون دياز، لتدريب الفريق الأول خلفا لحسام حسن. وكتب أل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" :"تم التوقيع مع المدرب الكبير رامون دياز وفريق تدريبي كامل من 8 أعضاء وسيكون من الحضور في مباراة الداخلية ويستلم الفريق بعدها ... مدرب بيراميدز في متش الداخلية الكابتن احمد حسن".

تركى ال الشيخ وكان بيراميدز قد أقال حسام حسن على خلفية التعادل مع الزمالك 3/3 بالدوري . وتولي حسام حسن مسئولية تدريب بيراميدز يوم 29 أكتوبر الماضي حتى مباراة الزمالك أي 24 يناير وقاد الفريق في 11 مباراة فاز في 6 وتعال في 5 ولم يخسر أى مباراة.

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