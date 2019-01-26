شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أحمد فى القاهرة الأحد لتشكيل لجان أمم أفريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكثف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم -كاف- من تواجده فى القاهرة لحضور اجتماعات الكاف والإعداد لتشكيل لجان بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تسضيفها مصر .

وكان أكثر من منتخب من شمال أفريقيا قد طلب من مسئولو الاتحاد الأفريقى لكرة القدم –كاف- برئاسة أحمد أحمد تأجيل إنطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019 والمحدد لها 14 يونيو إلى 12 يوليو ، لمدة أسبوع بسبب شهر رمضان المعظم وعيد الفطر .

وطلب مسئولو دول شمال أفريقيا من الاتحاد الأفريقي ترحيل موعد البطولة لمدة أسبوع خاصة أن المعسكرات ستكون فى شهر رمضان ثم عيد الفطر مما سيتسبب فى إرهاق اللاعبين ، ومن المقرر أن يتم حسم طلب دول شمال أفريقيا من قبل الكاف خلال الأسبوع المقبل وتحديداً عقب وصول أحمد أحمد لمناقشة الطلب والبت فيه وتحديد الموعد النهائى للبطولة سواء 14 أو 15 يونيو أو تأجيلها لمدة أسبوع أخر لتقام يوم 20 من نفس الشهر.