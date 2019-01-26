شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء يتلقى عروضا خارجية بعد تألقه مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى محمود علاء مدافع الزمالك، عروضا خارجية من إحدى شركات التسويق إلا إنه رفض مناقشتها انتظاراً لوصول عروض رسمية وتحويلها إلى إدارة القلعة البيضاء لنظر إمكانية رحيله خارجياً من عدمه خاصة إن هناك صعوبة فى رحيله خلال الوقت الحالى نظرا لكونه أحد العناصر الأساسية بالفريق الأبيض خلال المرحلة الجارية.

وتألق محمود علاء فى قيادة دفاع الزمالك هذا الموسم كما إنه يتصدر قائمة الهدافين فى بطولة الدورى الممتاز بتسجيله 10 أهداف مع الفريق الأبيض ما جعله أحد أبرز عناصر الفريق هذا الموسم.