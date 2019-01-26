ميسي يطالب بأستمرار البحث عن إيميليانو سالا

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سالا وميسيكتب: محمد معتز صلاح الدين
طالب ليو ميسي نجم نادي برشلونة والمنتخب الأرجنتيني باستمرار بحث الشرطة عن الطائرة المفقودة التي كان يستقلها مواطنه إيميليانو سالا والتي أختفت منذ أيام.
وكتب ميسي عبر حاسبه على موقع التواصل الاجتماعي"إنستجرام: "طالما يوجد أحتمال أو خيط من الأمل، نطلب منكم استمرار البحث عن إيميليانو، كل الدعم والقوة لعائلته والأصدقاء".
وكان اللاعب الأرجنتيني في طريقه
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