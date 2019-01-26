ميسي يطالب بأستمرار البحث عن إيميليانو سالا

سالا وميسي

كتب: محمد معتز صلاح الدين

طالب ليو ميسي نجم نادي برشلونة والمنتخب الأرجنتيني باستمرار بحث الشرطة عن الطائرة المفقودة التي كان يستقلها مواطنه إيميليانو سالا والتي أختفت منذ أيام.

وكتب ميسي عبر حاسبه على موقع التواصل الاجتماعي

"إنستجرام: "طالما يوجد أحتمال أو خيط من الأمل، نطلب منكم استمرار البحث عن إيميليانو، كل الدعم والقوة لعائلته والأصدقاء".

وكان اللاعب الأرجنتيني في طريقه

إلى مدينة كارديف الويلزية قادماً من مدينة نانت الفرنسية من أجل الانتقال لفريقه الجديد كارديف سيتي الذي يلعب بالدوري الإنجليزي الممتاز إلا أن الطائرة التي كان على متنها قد اختفت من على أجهزة الرداد ولا يعلم أحد عن مكانها حتى الآن.