اونلاين | كأس زايد- مشاهدة مباراة الرجاء المغربي والنجم الساحلي التونسي بث مباشر اليوم "يلا شوت" لايف بدون تقطيع

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في مباراة نارية بربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، يلتقي فريقا الرجاء الرياضي المغربي مع نظيره النجم الساحلي التونسي، في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم السبت على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس، كورة لايف مشاهدة مباراة الرجاء والنجم الساحلي بث مباشر.

ونجح الرجاء في التأهل لهذا الدور بعد عبور الإسماعيلي المصري عن طريق ركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة (4-2) بعد انتهاء اللقاء الأول بالتعادل السلبي، بينما تأهل النجم بعد الفوز على الوداد بهدف نظيف، إذ كانت المباراة الأولى قد انتهت بالتعادل السلبي، كورة ستار مشاهدة مباراة الرجاء والنجم بث مباشر بدون تقطيع.

وكانت آخر مباراة جمعت الفريقين كانت في عام 2015 خلال بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، لحساب الدور ثمن النهائي، وفاز الفريق التونسي بثلاثة أهداف من دون رد، ويقود المصري جهاد جريشة اللقاء تحكيميا.

وتنطلق مباراة الرجاء والنجم الساحلي في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة وتنقل المباراة عبر قناة ابو ظبي الرياضية صاحبة الحق في نقل البطولة.

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