رياضة | عين.. تيتيباس قاهر فيدرر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عين.. تيتيباس قاهر فيدرر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عين | زاوية أسبوعية يقدمها الخليج 365 الرياضي يلقي فيها الضوء على شخصية مشهورة أو مغمورة أو حدث رياضي من منظور مختلف.

فجر اليوناني ستيفانوس تيتيباس نجم التنس مفاجأة مدوية وأطاح بروجر فيدرر في الدور الرابع من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

ووفقًا لرويترز، أصبح تيتيباس أول لاعب يوناني يتأهل لدور الثمانية في إحدى البطولات الأربع الكبرى.

وسيواجه تيتيباس الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت المصنف 22 من أجل مقعد بالدور قبل النهائي.

واختارت "عين الخليج 365 الرياضي" تيتيباس نجم الأسبوع لإلقاء الضوء على مشواره مع كرة المضرب:-

ولد ستيفانوس تيتيباس المقيم حاليًا بنيقوسيا عاصمة قبرص في 12 أغسطس 1998 في أثينا عاصمة اليونان.

ولد تيتيباس في عائلة رياضية مارست التنس، حيث والده هو أبوستولوس تيتيباس وهو حكم تنس سابق ومدربه حاليًا ووالدته هي الروسية جوليا ابوستولي وكانت لاعبة تنس روسية محترفة ومصنفة الأولى عالمياً لمرحلة الناشئين وكانت ضمن أفضل 200 لاعبة لرابطة التنس للمحترفات.

تيتيباس لديه 3 أخوات، هم : بتروس وبافلوس وشقيقته إليسافيت ويمارسون جميعهم لعبة التنس. درس تيتيباس في مدرسة اللغة الإنجليزية عندما كان طفلا ويمكنه التحدث باللغات الإنجليزية واليونانية والروسية، وهو مشجع لفريق كرة القدم اليوناني آيك أثينا.

إليسافيت شقيقة تيتيباس التوأم كانت أيضًا لاعبة تنس محترفة ومثلت الاتحاد السوفيتي لمساعدة عائلتها مادياً حتى يتمكن شقيقها من السفر مع والده للتدريب والمنافسة في بداية مشواره. جد تيتيباس من ناحية أمه هو سيرجي سالنيكوف وفاز بالميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية للمنتخب السوفيتي لكرة القدم وهو المدير الفني السابق لفريق سبارتاك موسكو.

بدأ تيتيباس ممارسة التنس وهو في الثالثة من عمره بجانب لعبتي السباحة وكرة القدم، وبدأ في التدريب وتلقي دروس في اللعبة وهو في السادسة من عمره.

قرر تيتيباس أن يكون لاعب تنس عقب مشاركته في أحد البطولات في فرنسا وهو في التاسعة من عمره. كان تيتيباس المصنف رقم واحد على العالم عندما كان ناشئًا وأصبح أول لاعب يوناني في فئة الذكور يفوز ببطولة الجراند سلام (ويمبلدون 2016 - زوجي).

صنف تيتيباس في بداية 2019 هو في المركز 14 عالميا، وفاز في 2018 ببطولة ستوكهولم المفتوحة وببطولة جينيراشون فاينال بميلان، كما بلغ 3 نهائيات أخري لبطولتي كندا المفتوحة وبرشلونة المفتوحة التابعتين لرابطة محترفي التنس العالمية وجاء في المركز الثاني وبلغ مجموع قيمة الجوائز التي حصل عليها بنهاية 2018 حوالي 3 مليون دولار أمريكي.