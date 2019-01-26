رياضة | إبراهيم سعيد: كارتيرون ولاسارتي لم يقتنعوا بمؤمن زكريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إبراهيم سعيد: كارتيرون ولاسارتي لم يقتنعوا بمؤمن زكريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك السابق، أن باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للأهلي ولاسارتي المدير الفني الحالي للفريق لم يقتنعوا بأداء اللاعب بمؤمن زكريا. وقال إبراهيم سعيد في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " جروس صنع حالة جيدة في الزمالك ويقدم موسم أكثر من رائع معه وبراميدز يمتلك لاعبين جيدين وينقصهم مدرب جيد". وتابع سعيد تصريحاته قائلاً : " كارتيرون ولاسارتي غير مقتنعون بمؤمن زكريا وعدم مشاركته في ودية شبين سبب استبعاده من حسابات لاسارتي". وعن فشل تجربته مع إيفرتون قال : " أحب لعب المباريات ولا أحب التدريبات وهذا سبب فشلي مع إيفرتون أنهم أخبروني بأني سألعب الموسم المقبل لأنه يجب أن أخوض فترة معايشة مع الفريق لمدة 6 شهور على الرغم من لعبي أساسي مع الأهلي والمنتخب في ذلك الوقت كما أن الصحافة الإنجليزية هاجمتني بسبب لون شعري".

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